VIDEO: Schoolkinderen in Noardeast-Fryslân helpen boeren met onderhoud

Dertig scholen in het noordoosten van Fryslân doen mee aan het project van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden en Landschapsbeheer Fryslân. De kinderen zullen een schooldag in het land aan het werk. Elzenbomen kappen, houtwallen inspecteren, groep 7 en 8 van OBS It Kruirêd uit Mûnein hadden het er maandag maar druk mee. Er was genoeg te doen op het land van boer Johnny van Eijden in Ryptsjerk.