Anouska Koster wint vierde etappe in Ronde van Ardèche

De etappe in de Franse rittenkoers was 138 kilomter lang en ging van Savasse naar Montboucher. Onderweg moest het peloton vier bergen beklimmen (twee van de eerste en twee van de tweede categorie). Koster ging in het begin van de etappe met dertien andere vrouwen mee in de kopgroep die het peloton bijna drie minuten voor bleef.

In de eindsprint was de wielrenster uit De Westereen, die voor de Deense Virtu-ploeg uitkomt, de snelste. Se kwam voor Jarmila Machacova uit Tsjechië en Hanna Tserakh uit Wit-Rusland over de finish. De leiding in het algemeen klassement is in handen van Marianne Vos, die de eerste drie etappes won. Koster staat daarin dertigste.

'Geluk dat ploeggenootje ook in kopgroep zat'

"Wauw, eindelijk heb ik die felbegeerde zege binnen! Ik voelde dat er iets moois aan zat te komen. Vandaag trokken we met een mooi groepje op pad. We werkten goed samen en waren ongevaarlijk voor het klassement van Marianne. Dus kregen we ook de ruimte. Dat ik het dan af kan maken is natuurlijk fantastisch", liet Anouska na de etappe weten op haar eigen website.

"Ik had het geluk dat mijn ploeggenootje Birgitte Andersen ook in de kopgroep zat. Zij heeft zoveel werk voor mij verricht tijdens de rit en zeker in de finale. Birgitte hield het tempo hoog en haalde enkele vluchters terug. Ze zette mij fantastisch af voor de laatste meters. Ik koos het goede wiel en kwam er op de technische aankomst op het juiste moment uit. Het is zo fijn om te kunnen winnen in het shirt van Team Virtu. Ik kan ze op deze manier terug betalen voor het vertrouwen dat ze in mij hebben. Supermooi."