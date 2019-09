Friese visser haalt meer dan 15.000 kilo containerafval boven water

Voorlopig valt er voor Van Dellen niet veel meer te halen. Dat betekent echter niet dat alles nu boven water is. Dat zal nooit lukken, zegt Michiel Visser van Rijkswaterstaat. Volgens hun analyse ligt er 275.000 kilo containertroep in het Nederlandse deel van de Noordzee. "Een gedeelte van die lading is gewoon niet traceerbaar", zegt Visser.

Kortgeleden is nog eens geprobeerd zoveel mogelijk van dat afval te vinden en die locaties zijn doorgegeven aan reder MSC. Die zal nu met bergingsschepen bekijken of het ook echt om 'hun' afval gaat. Als dat het geval is, wordt het opgeruimd. Rijkswaterstaat bekijkt dan of zij tevreden zijn en als dat zo is, besluit de minister uiteindelijk officieel of er een eind komt aan de berging.