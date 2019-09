Nederlandse mannen turnen in Heerenveen in 'Wedstriid fan de Wike'

De Nederlandse ploeg bestaat uit drie Friezen. Epke Zonderland, Michel Bletterman en Rick Jacobs zorgen voor de Friese inbreng. Alle drie hopen ze een plek te bemachtigen in de selectie voor het wereldkampioenschap, dat over een maand gehouden wordt in Stuttgart. "Epke Zonderland is natuurlijk een zekerheidje, als hij fit is", vertelt sportverslaggever Andor Faber. "Want twee weken geleden zei hij te twijfelen over deelname, omdat hij weer last heeft van zijn bijholtes. Laten we hopen dat het meevalt."