Friesland College en Hacklab starten internationaal netwerk

Het Friesland College heeft samen met verschillende organisaties, bedrijven en scholen in Fryslân, Spanje, Estlân en België een hacknetwerk ogpezet. Het netwerk is onderdeel van het project 'What the Hack', dat zich richt op jong hacktalent. Het project is een initiatief van het Friesland College zelf. Doel is om de samenleving beter te wapenen tegen cybercriminaliteit.