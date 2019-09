Sportcast: "SC Heerenveen gaat meedoen om de play-offplaatsen"

Daar is hij weer: een verse editie van Sportcast. In deze uitzending komen onder andere SC Heerenveen, SC Cambuur en de Friese wereldkampioenen Tristan Bangma en Liesette Bruinsma aan de orde. Sportverslaggevers Geert van Tuinen, Andor Faber en Roelof de Vries zullen je weer bijpraten over de sport van dit weekend. De presentatie is in handen van Andries Bakker.