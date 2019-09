Spooroverwegen Hurdegaryp en Feanwâlden definitief gesloten

Het gaat om de overweg bij de Goddeleaze Singel in Feanwâlden. Daar is een fietstunnel gebouwd, zodat fietsers veilig het spoor kunnen passeren en de overweg bij de oude singel niet meer hoeven te gebruiken. Deze tunnel maakt deel uit van het project 'Centrale As'.

De tweede overweg die niet meer is, ligt in Hurdegaryp. Daar is nu een onderdoorgang gekomen, waarmee auto- en fietsverkeer niet meer hoeft te wachten voor de trein. De tunnel onder de Rijksstraatweg door is onderdeel van het project rondom de extra sneltrein tussen Leeuwarden en Groningen.

Zwiers: "Al staan er bomen en bellen bij om je te waarschuwen, overwegen hebben het risico dat er aanrijdingen plaats kunnen vinden. Daarom stellen wij dat de beste overweg een opgeheven overweg is."