G40-gemeenten waarschuwen voor geldkrapte

De oproep komt een dag voor Prinsjesdag, de dag dat het kabinet de begroting voor volgend jaar presenteert. Ook dit jaar blijft er weel veel geld over, terwijl gemeenten moeten bezuinigen.

Dat is precies wat wethouder Sjoerd Feitsma steekt: "Wij lopen nu aan tegen problemen die anders op te lossen zijn. Er is wel extra geld gereserveerd voor het oplossen van financiële tekorten voor de gemeenten, maar dat is een tijdelijk oplossing. Dat geld moet structureel worden."

Kortingen

De problemen worden veroorzaakt door de kortingen die het Rijk heeft opgelegd bij de overdracht van zorgtaken. Gemeenten moeten dat doen met een kwart minder budget. In sommige gevallen wordt dan eerst gekeken naar bezuinigingen op cultuur en sportvoorzieningen.

Dat is volgens Feitsma een pijnlijke, maar ook logische keuze. "Gemeenten moeten wettelijk gezien de zorgtaken uitvoeren. Een zwembad of een bibliotheek vallen daar niet onder. Ook sportvelden niet. Wat vaak wordt gedaan, is beknibbelen op onderhoud."

Feitsma zegt dat zoiets in Leeuwarden nog niet nodig is. Toch speelt ook in Leeuwarden de discussie over bezuinigingen op onder andere de zorg.