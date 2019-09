Koeienfilmpje van Omrop Fryslân wordt nepnieuws op Facebook

In het begeleidende bericht wordt geschreven: 'Na jaren van ellende in de zuivelindustrie kunnen ze eindelijk vrij zijn'. De tekst die boven en onder de beelden Omrop Fryslân te zien is, staat: 'Melkkoeien, voor het eerst zijn ze vrij'.

Het bericht geeft een vertekend beeld van de werkelijkheid. De beelden komen uit Hjoed van 12 april 2015 en zijn gemaakt bij boer Oosterhof in Drachten. Het laat het jaarlijkse moment zien dat de koeien van stal worden gehaald.