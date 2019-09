Omwonenden en MSV botsen weer over plan voor Prikkedam

Volgens de omwonende is de geluidsbelasting op zijn woning 'niet acceptabel'. Ook vindt die persoon dat de geluidsbelasting op de woningen niet genoeg is onderzocht. Een nieuw juridisch gevecht lijkt onvermijdelijk als de gemeenteraad instemt met het ontwerpbestemmingsplan van het college. De raadscommissie heeft 23 september overleg gehad over het onderwerp, in een extra vergadering.

Het bezwaar van de omwonende is op dit moment het enige bezwaar tegen het bestemmingsplan. De bezwaarmaker vindt dat er niet goed genoeg is gekeken naar de inrichting van het terrein (met springheuvels), het aantal motoren op de baan, de technische specificaties van de motoren en het aantal gebruikers van de baan bij trainingen en wedstrijden.

"Niet illegaal"

Aan de andere kant van de discussie vindt de motorvereniging MSV de zienswijze juist een beperking van de mogelijkheden. Door de plannen wordt het namelijk lastig om meer dan drie wedstrijden per jaar te organiseren. "Dit bestemmingsplan zien wij als het wederom inleveren van geluidruimte."

Volgens de vereniging is er geen wetenschappelijke basis voor de geluidsnormen, ze willen daarom ook dat die uit het bestemmingsplan worden gehaald. Er wordt uitgegaan van een geluidsnorm per woning, waardoor er een geluidsscherm van 150 meter en twee meter hoog nodig is. De vereniging vraagt een redelijke overgangstermijn, zodat er tijd en ruimte is om zo'n scherm te bouwen.