Volleyballers stunten tegen Brazilië bij wereldbeker in Japan

De winst tegen Brazilië was alweer de derde overwinning van Oranje, dat eerder al won van Argentinië en Kenia. Brazilië is echter een compleet ander type tegenstander, en staat vierde op de wereldranglijst.

Het toernooi om de World Cup is eens in de vier jaar. Naast het organiserende land, Japan, en de wereldkampioen, Servië in dit geval, doen de twee beste landen per continent mee. Oranje is er voor de tweede keer bij.

Naast Nederland hebben ook de VS en China nog geen wedstrijd verloren op het prestigieuze toernooi.