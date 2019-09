Medewerkers TBS-kliniek leggen werk neer vanwege problemen

Hoeve Boschoord valt onder de stichting Trajectum en er worden TBS-ers en mensen met een verstandelijke beperking behandeld. Voor een deel zitten deze mensen vrijwillig in de kliniek, maar anderen zitten er verplicht. De afgelopen jaren zouden er meerdere incidenten zijn geweest, waarbij agressie een rol speelde. Het gaat dan bijvoorbeeld om agressie tegen medewerkers of onder cliënten, drugsproblemen en zelfs zedenzaken.

In het nieuws

Hoeve Boschoord was eerder dit jaar nog in het nieuws vanwege een schandaal met een sociotherapeut. De therapeut uit Steenwijk bood een minderjarig meisje aan voor seks. De man kreeg in februari 2,5 jaar cel voor zijn misdrijf. Een 39-jarige bewoner van Boschoord werd veroordeeld voor een aanranding van een vrouw in het washok. Begin maart was er nog een brand in de woonvorm.

De Hoeve staat sinds juni 2018 onder verscherpt toezicht. De Telegraaf heeft mailverkeer in handen gekregen waaruit blijkt dat er afgelopen vrijdag nog een incident is geweest. De krant schrijft dat het management in een mail begripvol reageert: "We erkennen de geschetste problemen en nemen die zeer serieus. Maar we willen nu eerst in overleg met onze mensen."