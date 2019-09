"Rederij MSC wil deze week de schadeclaims betalen"

Rijkswaterstaat doet de onderhandelingen met MSC over de betaling van de schadeclaims. Ze willen echter niets kwijt over de voorwaarden die de reder stelt bij de uitbetaling. "Deze voorwaarden gaan we bespreken met de organisaties die wij vertegenwoordigen bij de onderhandelingen. Maar vooralsnog gaan we uit van een betaling, maar lopen niet op de zaken vooruit."

MSC heeft tot nu toe nog maar een deel van de schade vergoed. Rijkswaterstaat heeft de reder daarom gesommeerd om het andere deel ook te betalen, met name de declaraties van de Waddengemeenten. Het totaalbedrag aan declaraties ligt op dit moment op bijna 3,5 miljoen euro. Daarvan is zeven ton geclaimd door de eilandgemeenten en de natuurorganisaties.