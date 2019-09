Wereldwijde samenwerking nodig om verzilting van landbouwgrond op te lossen

Boeren in Australië proberen de schade te beperken door veevoer te verbouwen, maar dat staat nog maar in de kinderschoenen. Barett-Lennard maakt zich met name zorgen over de verzilting in landen met een vruchtbare delta waar honderden miljoenen mensen van afhankelijk zijn, zo als bijvoorbeeld Bangladesh, Vietnam en India. Hij vindt dat er nog lang niet genoeg wordt gedaan om deze problemen op te lossen. Het Leeuwarder congres was pas de tweede in de afgelopen vijf jaar, zegt hij. En dat is veel te weinig.

Wereldwijde dreiging

Dat het probleem groot is, werd met het bezoek aan Emden wel duidelijk. Vertegenwoordigers van universiteiten en overheden uit onder andere Irak, Iran, Egypte, Australië, Bangladesh, India en Amerika vertelden dat grote delen van hun landbouwgrond verloren dreigen te gaan door het zoute water en droogte. Dat is zeer bedreigend voor de toekomst van de landbouwsector en de productie van voldoende voedsel voor de inwoners van die landen.