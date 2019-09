Liesette Bruinsma zwemt in recordtijd naar derde gouden medaille op WK

Het was een succesvol wereldkampioenschap voor Bruinsma. Eerder veroverde ze al goud op de 200 meter wisselslag, waar ze eveneens een nieuw wereldrecord neerzette. Daarnaast pakte ze zilver op de 50 meter vrije slag en de 100 meter schoolslag. Afgelopen vrijdag was ze de beste op de 100 meter vrije slag.

Zondag was de laatste dag van het wereldkampioenschap in Londen. De Nederlandse zwemploeg kan tevreden terugkijken op het WK: in totaal betaalden ze 21 medailles.