Meer provinciaal geld nodig voor weidevogelbeheer

Bokma zei dat zondagmiddag, toen de aanleg van het particuliere natuurgebied Oudega in Ruigahuizen werd afgesloten. Daarvoor werd een zogenoemde weidemolen aan het werk gezet door wethouder Roel de Jong van gemeente De Fryske Marren.

Het gebied is zoveel mogelijk in haar oude staat teruggebracht. Met kruidenrijke weiden en voldoende water. Een en ander maakt deel uit van de ecologische hoofdstructuur, die natuurgebieden met elkaar verbindt. Het project verschilt van andere gebieden in Gaasterland, omdat het door boeren en landeigenaren is uitgevoerd.