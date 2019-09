500 kilo aan MSC-afval opgevist bij duikexpeditie in Noordzee

Kleding, reiskoffers, vloerkleden, speelgoed en auto-onderdelen. Duikers troffen van alles aan dat duidelijk niet in de zee thuishoort. Dat schrijft stichting Duik de Noordzee Schoon op haar website. Er werd voornamelijk gedoken bij oude wrakken. Eén specifiek type kinderjas werd op vier verschillende wrakken aangetroffen en ook op het speciale oesterrif.

Ook werd er 2.000 kilo aan oude visnetten aangetroffen. Deze zijn gevaarlijk voor vissen en andere dieren die erin verstrikt kunnen raken.

Spooknetten

De expeditie werd in 2011 opgezet om spooknetten van wrakken te verwijderen. Bij veertien expedities zijn in totaal 6.700 duiken op 160 wrakken gemaakt. Daarbij is 60.000 kilo aan spooknetten en lood van wrakken gehaald.

Het expeditieteam bestaat uit marien biologen, amateurarcheologen, ecologen, fotografen, filmers en supportduikers. Het duikwerk kan alleen worden gedaan door zeer ervaren duikers gezien de lastige omstandigheden: dieptes van 25 tot 40 meter in koud, stromend water met wisselend zicht.

Het team werkt nauw samen met onderzoeksbureaus, het bedrijfsleven, universiteiten en de overheid.