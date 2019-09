Agrarische Jongeren Friesland verwijt D66 kortetermijnpolitiek

"Het probleem wordt nu bij de sector gelegd, terwijl die zich gewoon aan de regels heeft gehouden. De wet schiet tekort, niet de boeren", vervolgt Folkerts. Fractievoorzitter Romke de Jong wees erop dat we in dit land niet meer alles tegelijk kunnen doen.

"De stikstofproblematiek maakt dat nog eens scherp duidelijk. De oplossing moet voornamelijk worden gezocht op de plek waar nu de meeste uitstoot zit en dat is de intensieve veehouderij. Wij willen naar een kringlooplandbouw toe, waarin de boer een eerlijke prijs voor zijn product krijgt, zonder uitputting van de aarde."

Kortetermijnpolitiek

Volgens Folkerts is het kortetermijnpolitiek om nu met dit soort maatregelen boeren weg te jagen, terwijl je ze dan later weer nodig hebt voor die kringlooplandbouw.

In het Nijsfoarum praatte zondag ook Jenny Douwes mee over deze kwestie, maar ook over een quotum voor vrouwen in topfuncties, het salafisme en de vrijheid van onderwijs en de functie van referenda in de politiek.