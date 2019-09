Vermiste Urker vrouw in goede gezondheid gevonden

Donderdag had de vrouw voor het laatst contact met haar familie. Ze schreef in haar laatste bericht dat ze in een bos bij Joure was. Volgens familie was ze op dat moment in verwarde toestand.

Met hulp van het Coördinatie Platform Vermissing (CPV) werd er een zoekactie op touw gezet. In kleine groepjes werden de plekken waar Alinda geweest kon zijn, langsgegaan.

Langs de weg

Teun Hakvoort van het CPV heeft tegen het Algemeen Dagblad bevestigd dat Alinda zondagmiddag is gevonden. Waar precies kon hij nog niet zeggen. "Maar in goede gezondheid en ergens langs de weg."

Volgens haar nichtje Neeltje Romkes wordt ze nu mee teruggenomen naar Urk. "Daar moeten we in gesprek gaan over eventuele hulp", laat zij in een eerste reactie weten.

Vriend

Alinda werd samen gevonden met haar vriend Ricardo. Familie van Alinda had van hem eveneens al een tijdje niks meer gehoord. Het vermoeden bestond dat de twee bij elkaar waren in de periode dat Alinda vermist werd.