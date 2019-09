Op de elektrische fiets naar graven van de Buma's

Les in eigen geschiedenis

Wat ook opviel was dat er meer kinderen waren op deze Open Monumentendag. Reden daarvan is naar alle waarschijnlijkheid dat de werkgroep Open Monumentendag een speciale lesdag op de basisscholen in de dorpen heeft gehouden om interesse te wekken voor de geschiedenis van de eigen omgeving.

Zondag

Zondag is het ook nog Open Monumentendag in Fryslân, onder andere in de Stellingwerven en de gemeente Súdwest-Fryslân.

De monumenten in de dorpen bij Leeuwarden die zaterdag open waren, zijn zondag niet meer toegankelijk. Wel geeft Theo Jellema zondagmiddag om drie uur een orgelconcert in de kerk van Jorwert.