Oranjeteam volleybal wint tweede wedstrijd op World Cup in Japan ook

In het Japanse Hamamatsu zette het team van bondscoach Jamie Morrison Kenia met 3-0 aan de kant. De setstanden waren 25-12 25-19 25-17.

Een dag daarvoor won Oranje ook al van Argentinië. De eerstvolgende wedstrijd voor de Nederlandse vrouwen is tegen Brazilië.

Het toernooi om de World Cup is eens in de vier jaar. Naast het organiserende land, Japan, en de wereldkampioen, Servië in dit geval, doen de twee beste landen per continent mee. Oranje is er voor de tweede keer bij.