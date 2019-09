"We hadden het vanavond echt beter kunnen doen, dat gevoel overheerst"

De trainer van SC Heerenveen, Johnny Jansen, had in de eerste helft ook gezien dat zijn ploeg goed meedeed met Ajax. "Genieten is een groot woord, maar ik heb naar ons spel gekeken en ik dacht, verdomd, we worden stap voor stap beter." Heerenveen kreeg geen beloning voor het goede spel in de eerste helft, en dat is jammer aldus Jansen. "Ik ben een perfectionist, en ik wil beter. We laten gewoon een aantal momenten liggen waarop we ze écht pijn kunnen doen. En dat gevoel overheerst vanavond, dat we het echt beter hadden kunnen doen."

Jansen baalt van VAR

Het is volgens de trainer duidelijk waar het misging. "Uiteindelijk liepen we teveel achteruit, en daar baal ik van. De 2-1 valt op een rotmoment, maar dan moet je de rug rechten en je moet weer door. Dat hebben we de tweede helft niet goed genoeg gedaan. Ajax is dan zo goed aan de bal, dan moet je er constant achteraan. Dat betekent dat je continu onder druk staat, en dat kost zoveel kracht."

Heerenveen dacht in de eerste helft de 2-1 te maken, maar de treffer van Jens Odgaard werd, op advies van de videoscheidsrechter, afgekeurd omdat Lucas Woudenberg een overtreding gemaakt zou hebben. Jansen was het daar niet mee eens. "Ik vind het heel licht. Maar de scheidsrechter beslist, ze zullen daar gelijk in hebben. Hij geeft hem, daar baal ik van en dan houdt het op. Je kan er lang en breed over praten, maar hij heeft gefloten. Klaar."