Sportclub Heerenveen kan niet winnen in Amsterdam

Ajax begon het duel als de grote favoriet en dat was te merken. De Amsterdammers kregen in de eerste minuten een paar goede kansen. Vooral oud-Heerenveenspeler Klaas-Jan Huntelaar kwam gevaarlijk voor keeper Warner Hahn. Na een klein kwartier mocht Huntelaar een vrije trap nemen, die via de rug achter Hahn belandde.

De goal zorgde ervoor dat Heerenveen beter in de wedstrijd kwam. Halverwege de eerste helft kwam Mitchell van Bergen er goed door aan de rechterkant, speelde de bal op Jens Odgaard en de Deense spits maakte er knap 1-1 van. Tien minuten later prikte Odgaard zelfs de bal binnen voor de 2-1, maar daar dacht de videoscheidsrechter anders over. Volgens de VAR had Lucas Woudenberg een overtreding gemaakt in aanloop naar het doelpunt.