Jorik van Egdom wint crosstriathlon op Ameland

Bij de vrouwen was Kate Bramley uit Australië de winnaar in een tijd van 2.53.11. Linda van Vliet uit Nijmegen kwam twee minuten later over de finish en eindigde op een tweede plaats. Als derde kwam de Engelse Nicole Walters binnen.

De Xterra crosstriathlon werd voor het eerst in 15 jaar weer op Ameland gehouden. Bij de elite zwemmen de deelnemers 1500 meter, zitten ze 37 kilometer op een mountainbike en moeten ze 10 kilometer hardlopen. Er deden in totaal 1050 deelnemers met 20 verschillende nationaliteiten mee aan de wedstrijd.