Volleyballer Van Solkema wint met Oranje ook tweede poulewedstrijd op EK

Oekraïne kon in de eerste twee sets lang meekomen met Nederland. Zo kregen ze in de eerste set twee keer een setpunt, maar dat konden ze niet pakken. Daarna was het Nederland dat dat wel deed. Ook in de tweede set kreeg Oekraïne kansen om de set te pakken, maar was het Nederland dat scherper was.

In de derde set kwam Oranje niet meer in de problemen. Het was voor Nederland de tweede winst op het EK. Zondag speelt de ploeg van Van Solkema in Rotterdam tegen Polen. Dat is de wereldkampioen volleybal.