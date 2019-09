De emoties werden hem teveel toen Tristan Bangma uit Donkerbroek glansrijk over de finish kwam bij het WK Paracycling in Emmen. Samen met zijn piloot Patrick Bos won hij de koers van 111 kilometer. Bangma deed ook goede zaken voor plaatsing voor de Paralympische Spelen in Tokyo in 2020. Ook zijn bondscoach Eelke van der Wal uit Hallum is trots op Tristan.