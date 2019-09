Zware zaterdag voor hoogste Friese amateurvoetballers

Harkemase Boys nam het thuis op tegen DVS'33. Beide ploegen hadden nog niet verloren deze competitie. Al na acht minuten kwamen de bezoekers op voorsprong, toen Oktay Öztürk de ruimte kreeg om uit te halen. Ook in de periode daarna stond Harkemase Boys onder druk. Toch was de ruststand 1-1, want Berwout Beimers kopte de gelijkmaker binnen uit een voorzet van Slort.

In de tweede helft ging het spel op en neer. Uiteindelijk was het Berwout Beimers die de 2-1 maakte. Jammer genoeg voor de Boys konden ze de voorsprong niet vasthouden. Eerst dacht Henny Bouius dat hij de 3-1 maakte, maar dat deed hij volgens de scheidsrechter in buitenspelpositie. Vijf minuten voor tijd was het Joshua Patrick die wel scoorde, hij maakte de gelijkmaker voor DVS.