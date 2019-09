Holwerd aan Zee blij met plan voor pier bij Ferwert

Holwerd aan Zee is blij met de optie om de pier van de veerboot naar Ameland op termijn naar Ferwert te verplaatsen. Het is één van de opties die Rijkswaterstaat in samenwerking met de provinsje en de betrokken gemeentes heeft bedacht. De andere opties zijn een tunnel onder het Wad, of het voortbestaan van de huidige situatie. Door het plan kan de natuurlijke dynamiek van het Wad terugkomen, zo denkt de stichting die zelf Holwerd weer toegang wil geven tot het water van de Waddenzee.