Jordan (20) maakt documentaire over Alde Feanen

Als klein jongetje was Jordan al altijd in de natuur te vinden. Zijn oma en zijn vader namen hem mee en hij vermaakte zich met uileballen, spinnen, paddestoelen en planten. Die passie voor de natuur kwam tot uiting in tekeningen, foto's en al gauw maakte hij ook filmpjes. Toen hij 17 jaar was, had hij zijn eerste film klaar: 'Licht en Leven.' Een documentaire van bijna een uur waarvoor Jordan meer dan twee jaar filmde in het Koningsdiep. De film laat de seizoenen zien en volgt de bewoners:"dassen, reeën, kikkers, padden en slangen. De film werd vertoond in de Bios in Drachten.