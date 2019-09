Tristan Bangma pakt in Emmen wereldtitel paracycling op de weg

Het parkoers dat de deelnemers in Emmen moesten afleggen, was ongeveer 110 km lang. Tristan reed met zijn piloot op de tandem de hele tijd mee in de kopgroep van vijf. Hij won uiteindelijk.

Tristans vader Kerst Bangma is ontzettend blij."Hier hebben ze het hele jaar hard voor gewerkt en dan komt nu hun droom uit. Plus dat ze een heel grote stap richting plaatsing voor Tokyo hebben gemaakt, de Olympische Spelen van volgend jaar. Fantastisch, ik ben er echt emotioneel van."

"We staan dan wel aan de zijlijn, maar we offeren al onze tijd ervoor op. Ik train vaak met hem. Ze hebben hier een jaar naar toe gewerkt en dan gaat het nu in vervulling. Mooier kan niet."