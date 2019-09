Xavier Mous neemt afscheid van Cambuur: "Dit zal me nog lang bijblijven"

PEC Zwolle

Voor het begin van het seizoen kreeg Mous van trainer John Stegeman van PEC Zwolle te horen dat hij eerste keeper zou worden bij de club. En hij kon meteen aan de bak, want PEC had een moeizame seizoensstart. "Ik kreeg een statistiekje doorgestuurd dat ik tot nu toe meeste reddingen had van de eredivisiekeepers. We moeten minder kansen weggeven. Maar als we dan een punt over de streep trekken, tellen die reddingen dubbel en dat geeft een goed gevoel. Ik ben al met al blij dat ik in de eredivisie zit."

De Cambuurfans zullen Mous nog wel eens terugzien in Leeuwarden. Mous: "Ik voel me hier hartstikke welkom, dus ik kom zeker nog eens een wedstrijd kijken."