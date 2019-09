Politie betrapt bijna honderd bestuurders op te snel rijden

In Burgum op de Kloosterlaan is 50 de maximumsnelheid. In totaal 612 passanten werden daar gecontroleerd. Van hen reden 48 te snel. De 'hoogste score' was 80 kilometer per uur.

Na Burgum ging de radarcontrole verder in Rinsumageest. Op de Kapelle aldaar werden 410 passanten aan een controle onderworpen. Van hen reden 51 sneller dan de toegestane 60 kilometer per uur. De snelste bestuurder had 87 kilometer per uur op te teller staan.