Rustige nacht op Terschelling, enkele honderden mensen bij Meertje van Hee

Wassink spreekt van een bijzondere situatie. Vrijdag was het druk op alle boten naar Terschelling. "Dan hebben we plotseling ruim vierduizend 'oudere jongeren' extra op Terschelling." De horeca heeft daar volgens de burgemeester goed op ingespeeld en een alternatief programma aangeboden, vooral in Midsland. Daar was het vrijdagavond erg druk in de cafés, zegt Wassink.

Vooral eilanders

Op de locatie waar het festival gehouden zou zijn, bij het Meertje van Hee, zaten enkele honderden mensen, vooral eilanders, is de indruk van Wassink. Hij is er zelf ook even gaan kijken. Wassink kan niet anders zeggen dan dat ze zich "voorbeeldig hebben gedragen." Die signalen kreeg hij ook van de politie.

Statement

De gemeente had eerder een oproep gedaan om niet naar het meertje te komen. Maar er zijn geen boetes uitgeschreven. Daar was geen reden voor, zegt de burgemeester. Er mag geen overlast zijn en dat was er ook niet. "Eilanders hebben, denk ik, ook een soort statement willen maken dat het festival hier best had gekund. Maar ze beseffen ook wel dat je dingen niet op de spits moet drijven. Dus ze hebben rustig bij elkaar gezeten."

Zaterdagavond houden ze de boel weer in de gaten. Burgemeester Wassink: "We willen daar geen grote feesten en zeker geen geluidsoverlast."