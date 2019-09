Oratmangoen: "Ik voelde al dat ik hem heel lekker raakte"

Ragnar Oratmangoen scoorde net voor rust een prachtige goal. "Ik nam hem nog niet eens goed mee, ik zag dat de keeper te ver voor zijn goal was en besloot 'm te stiften. Toen ie van mijn voet afgleed voelde ik al dat ik hem heel lekker raakte," zei de aanvaller.

Hij stond voor het eerst in de basis en was blij met zijn optreden. "Ik denk dat ik veel dreiging in mijn spel had en een doelpunt is alleen maar mooi." Volgens hem heeft Cambuur een goede wedstrijd gespeeld. "Aan de bal lieten we goed voetbal zien en waren we dreigend naar voren. Ik denk dat je daar als supporter van kan genieten."