The Voice Senior-avontuur eindigt voor Inez Timmer

Timmer had er in 'The Knockouts' voor gekozen om You Don't Have To Love Me van Dusty Springfield te zingen. Maar de jury vond het niet goed genoeg voor een finaleplekje.

Auditie

Vorige week deed Timmer auditie voor het televisieprogramma. Ilse de Lange draaide zich als eerste van de vier juryleden om. "Je stem is zo ongelooflijk mooi, echt fantastisch!", zei ze na afloop. Angela Groothuizen noemde Timmer een "prachtige verschijning, met een heel mooie zangstem en een heel mooie spreekstem".