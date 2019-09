SC Cambuur makkelijk langs Helmond Sport

Cambuur ging in de tweede helft gewoon door met scoren. Na een goeie combinatie van Kallon en Jacobs kreeg Robin Maulun de bal. Hij leek zich vast te draaien, maar kon toch uithalen en de bal in de verre hoek schieten. Niet veel later dacht Kallon de 5-0 te maken, maar hij stond buitenspel.

Twintig minuten voor tijd maakte Helmond Sport nog een eretreffer. Dzepar kopte een bal raak.

Penalty's

In de 80e minuut ging Jordy van Deelen neer in het strafschopgebied. Hij rekende op een strafschop, maar kreeg die niet. Tien minuten later gebeurde hetzelfde bij Akoy, scheidsrechter Christiaan Bax vond dat wel een penalty. Delano Ladan verzilverde het buitenkansje en zorgde zo voor de 5-1 eindstand.