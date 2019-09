Vrouwen Heerenveen pakken eerste drie punten tegen Alkmaar

Heerenveen haalde tot nu toe een punt en scoorde nog maar een keer. Tegen Alkmaar kwam daar echter snel verandering in. Al na acht minuten opende Tiny Hoekstra de score door een voorzet van Suzanne Admiraal binnen te koppen. Een kwartier later werd het ook 2-0 toen een voorzet van Kerstin Casparij zomaar binnenviel. Dat was ook de ruststand.

Een kwartier na rust kwam Alkmaar terug in de wedstrijd door een doelpunt van Silvie van der Plas. De overwinning kwam voor Heerenveen niet meer in gevaar, want Laura Strik zorgde in de 73e minuut voor de 3-1 eindstand.