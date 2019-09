Volleyballers met Van Solkema beginnen EK met winst: "Het is lekker om zo te starten"

Nederland had niet veel moeite met Montenegro. In de eerste set werd het 25-13, de tweede set eindigde in 25-17 en de derde werd met 25-15 gewonnen.

Gijs van Solkema deed de hele wedstrijd mee en scoorde een punt. Hij serveerde ook 16 keer en was daarin foutloos. Hij was tevreden over het resultaat. "We hebben gefocust gespeeld, er niet te gemakkelijk over gedacht. Het is lekker om zo te starten, absoluut," zei de spelverdeler tegen de NOS.

Hij voelde geen druk bij zijn eerste EK-wedstrijd. "Druk? De jongens leggen me niet veel druk op, ze halen het eerder nog van me af. Ze helpen me goed. Ik doe m'n ding,"

Europees kampioenschap

Het was de eerste wedstrijd van de poulefase van het Europees kampioenschap volleybal. Nederland speelt zaterdag de volgende wedstrijd, dan is Oekraïne de tegenstander.