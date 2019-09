Waarschijnlijk geen verband tussen branden in dezelfde flat

De eerste keer dat er brand uitbrak bij het gebouw uit de jaren '50, was het in een woning. Daarbij houdt de politie rekening met brandstichting.

Een paar dagen later was er in hetzelfde gebouw opnieuw brand, toen ging het om een kelderbox. Het is niet duidelijk wat daar de oorzaak van is. Brandstichting valt niet uit te sluiten, maar het zou evengoed kortsluiting geweest kunnen zijn, zegt Zinsmeyer. Omwonenden hoorden een luide knal bij het ontstaan van de brand.