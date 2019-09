Darter Raymond Brink heeft het gehaald: 72 uur darten voor ALS

Dinsdagmiddag om 13:00 begon hij zijn heroïsche poging. Elk uur kreeg hij 12 minuten rust. Die tijd kon hij ook opsparen om later een langere pauze te nemen.

Toch was hij aan het einde helemaal stuk. Zo nu en dan moest hij even op zijn barkruk zitten om door te gooien. Zijn vrouw haalde de darts voor hem uit het bord.

Toch heeft hij het gered. Hoeveel geld er precies ingezameld is voor onderzoek naar ALS is nog niet bekend. Er kan nog altijd gedoneerd worden. Zaterdagavond is er in het Thalenpark in Drachten ook nog een benefietconcert.