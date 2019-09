Noppert wint eerste partij op International Darts Open in Riesa

Noppert had daar wel wat wat geluk voor nodig. Bij een stand van 5-5 was het de Noord-Ier die als eerste de kans op winst kreeg. Mansell kon de resterende veertig punten echter niet uitgooien en daarna ging Noppert er via dubbel acht met de winst vandoor.

Zaterdagmiddag speelt Noppert in de tweede ronde tegen Daryl Gurney, de nummer drie van de wereld. Dat wordt een pittige wedstrijd, maar een overwinning is voor Noppert eigenlijk wel nodig, wil hij kans blijven houden op plaatsing voor het EK.

Halve finale

Op het International Darts Open in Riesa haalde Noppert vorig jaar nog de halve finale. Dat is tot nu toe nog altijd zijn beste prestatie op een European Tour. Er komt dit jaar nog een Europees toernooi, in Gibraltar. Volgend jaar september, in het nieuwe seizoen, komt er een toernooi in Leeuwarden.