Twee Leeuwarders koninklijk onderscheiden

Mevrouw Autar-Etwaroe werd op 31 januari 1962 geboren in Paramaribo, Suriname. Ze is regiocoördinator Fryslân bij de Nederlandse Hindoe Ouderenbond. Daarnaast is ze secretaris/penningmeester van Stichting Cultureel Centrum Mahatma Ghandi, bestuurslid van Stichting Surinaams Hindoestaanse Ouderen Organisatie en vrijwilliger bij het Fries Samenwerkingsverband Uitkeringsgerechtigden, allemaal in Leeuwarden. Ook was ze mede-oprichter en vrijwilliger bij het Leeuwarder Vrouwencentrum De Klaproos.

Meneer Sital werd geboren op 11 september 1963 in Suriname. Hij is vrijwilliger bij Stichting Woongroep Bharti Bhawan in Leeuwarden, waar hij voorganger is en heilige citaten uit de Vedische geschriften voorleest en vertaalt. Ook is hij bestuurslid van Stichting Cultureel Centrum Mahatma Gandhi in Leeuwarden. Daar geeft hij voorlichting over het Hindoeïsme en brengt hij verschillende geloven bij elkaar. Ook is hij contactpersoon voor Kleurrijk Fryslân. Daarnaast is hij ook nog eens mantelzorger.