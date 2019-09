Fryske Akademy dreigt door het ijs te zakken

De productie van de Akademy in de vorm van artikelen, andere publicaties en congressen zal daardoor komend jaar een stuk kleiner zijn. "Het gaat nu echt heel hard achteruit," vertelde Smink. "Er hebben nog nooit zo weinig wetenschappers bij de Academie gewerkt als nu."

De Fryske Akademy is nu in afwachting van een voorstel van de provincie Fryslân voor de toekomst van de Fryske Akademy. Dat voorstel moet niet te lang op zich laten wachten, want anders wordt het volgens directeur Smink lastig om een sluitende begroting te maken voor 2020.

De Akademy kampt met een structureel tekort van 350.000 euro per jaar en wil daarom bezuinigen in de 'overhead' van de organisatie. Om snel te kunnen handelen is Smink al druk bezig met het voorbereiden van de reorganisatie. "We zijn al druk in gesprek met onze ondernemingsraad."