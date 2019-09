Paracycler Tristan Bangma gaat voor WK-titel

Op de tandem wonnen ze al verscheidene WK-medailles en ook een paar wereldbekerwedstrijden, maar er ontbreekt nog altijd één ding: goud op het WK. Zaterdag gaan ze op jacht naar de regenboogtrui in de wedstrijd over 110 kilometer op het WK Paracycling in Emmen.

Als jongetje van 14 jaar kwam Tristan Bangma al in beeld bij bondscoach Eelke van der Wal. Na het sprintsucces in Rio denk Van der Wal dat Bangma nu beter uit de verf zal komen op de langere onderdelen.

Op de Olympische Spelen in Tokio in 2020 wordt ingezet op de 4 kilometer tijdrit en ook de wedstrijd op de weg is in beeld voor Olympisch goud.