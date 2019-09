Leeuwarder studente Kelly de Haan is Prinsjesburger van het jaar

De verkiezing van de Prinsjesburger is dit jaar onderdeel van het Prinsjesfestival, in de aanloop naar Prinsjesdag, komende dinsdag. De Haan kreeg de prijs vrijdag in Den Haag uit handen van Jan Antonie Bruijn, voorzitter van de Eerste Kamer.

Voor zo'n 400 mensen vertelde De Haan dat burgerschap een zaak van 'overal' en 'altijd' is. Zo hebben de Verenigde Naties aangegeven hoe we kunnen samenwerken aan een betere en duurzamere wereld. Voor die doelen moet in het onderwijs ook meer aandacht komen. De Haan deed haar verhaal uit naam van het Leerbedrijf Invloed Studenten van het Friesland College.