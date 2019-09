Gijs van Solkema al niet meer uit Oranje-volleybalbasis weg te denken

Nu krijgt Nederland nog één kans. Op een toernooi in januari spelen de beste acht Europese landen die zich niet hebben geplaatst voor de Spelen mee aan dat toernooi. Maar alleen de winnaar gaat naar Tokio. "Het zijn allemaal sterke teams. Je moet eigenlijk alles winnen. Het is geen makkelijke route. Europa is toch het sterkste continent." Italië, Rusland en wereldkampioen Polen hebben zich al geplaatst. Grootste concurrenten worden Frankrijk, België en Servië. Al deze landen staan hoger op de wereldranglijst.

Echte volleybalfamilie

Gijs komt uit een echte volleybalfamilie. "Dat kun je wel zeggen. Iedereen volleybalt in de familie." Zijn oom was ook international, zijn vader speelde op hoog niveau in Nederland en hij ontkwam zodoende niet aan de volleybalsport. "We groeiden op met de bal. Mijn zus (Wies, red.) speelt beachvolleybal. We ontkwamen er net niet aan."