Adriaan Jansen treedt af als bestuursvoorzitter GGZ Fryslân

Jansen begon zijn carrière begin jaren 70 als verpleegkundige en is opgeleid tot klinisch psycholoog. Voordat hij in oktober 2012 bij GGZ Fryslân kwam, was hij al bestuursvoorzitter bij GGZ Noord-Holland-Noord.

De Raad van Toezicht gaat in het najaar op zoek naar een opvolger voor Jansen.