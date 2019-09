Burgemeester Waanders sluit woonboerderij in Franeker vanwege drugs

De politie deed al op 30 juli een inval bij de woonboerderij in Franeker. Daarbij werden meerdere kweekruimtes aangetroffen. In een aantal ruimtes waren hennepplanten aanwezig. In de andere ruimtes waren spullen klaargezet om er een hennepkwekerij te maken.

De burgemeester vindt de situatie zo ernstig dat ze het pand een jaar lang sluit. Dat moet drugscriminaliteit tegengaan.