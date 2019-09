Restaurant Sems in Leeuwarden is verkocht

Reden voor het sluiten is dat gastheer en horeca-uitbater Jeroen Meppelink (37) heeft besloten zich volledig te richten op zijn twee andere bedrijven, die beter zouden aansluiten op zijn privésituatie.

Het was een lastig besluit volgens Meppelink, mar het was een idee waar hij al langer mee rondliep. Hij gaat zich nu volledig richten op de horeca in Het Stadslab en het managen van het Citylab Hotel, beide in Groningen. Meppelink denkt met deze stap ook meer tijd te hebben voor zijn gezin.

Zeker is dat er een nieuw horecaconcept in het monumentale pan zal komen. Wat dat precies wordt, wil Meppelink nog niks over zeggen.