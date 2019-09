Brief uit Australië: Alex Howard wil graag meezeilen in de SKS

De 50-jarige Howard zeilt al sinds hij klein is. Hij begon in Melbourne op het Albert Park Lake, een meer dat in de stad ligt. Hij zeilde eerst in kleine bootjes, maar toen hij later aan de universiteit studeerde, deed hij ook mee in de 420-klasse en in lasers.

"Al in mijn jeugd deed ik mee aan kampioenschappen hier in de staat, maar ook landelijke kampioenschappen heb ik wel gezeild", zo zegt Howard in een reactie op Facebook. Twee jaar geleden deed Howard nog mee aan een zeilrace van het Australische Darwin naar het Indonesische eiland Ambon.

Belangstelling voor het skûtsjesilen

Door het zeilen kwam hij in aanraking met mensen uit Nederland, die hem beelden lieten zien van het skûtsjesilen. Alex werd verliefd op de beelden en dacht: daar wil ik ook aan meedoen. Daarom heeft hij nu een brief gestuurd, die terechtkwam bij Sebo Buitenkamp.